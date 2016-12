Zwischen orthogonal und organisch

In Luis Nascimentos Projekt treffen zwei gegensätzliche Materialien aufeinander und vereinen sich zu einem harmonischen, im wahrsten Sinne ineinanderfließenden Objekt. Entstanden ist Around the Corner im Rahmen eines Glasbläser-Workshops, bei dem der portugiesische Gestalter Deformierung als Qualität inszeniert. Die Basis der individuellen Vasen wird immer von einem streng orthogonal ausgeführten Ständer aus Messing gebildet. Die Glassphäre wird dann direkt über die Metallform geblasen. Das noch weiche Material fließt über die Kanten und wird zum formschlüssigen Komplizen. Durch die Balance des transparenten Gefäßes auf der soliden Basis entsteht ein schwebendes Moment, das die konträren Eigenschaften beider Materialien voll ausspielt. tp