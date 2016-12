Bausatz aus Bambus

Bambus ist nicht nur nachhaltig, sondern hat ganz einzigartige Eigenschaften. Der pflanzliche Rohstoff ist als hohler Stab ein natürliches Halbzeug – was seine Verwendung in Projekten, in denen Plattenware gefragt ist, erschwert. Wenn in der Produktgestaltung die Materialvoraussetzung als Qualität eingesetzt wird, bietet das Grasgewächs allerdings großartige Möglichkeiten. Der in Paris ansässige Gestalter Samy Rio hat sich mit dem National Taiwan Craft Research and Development Institute im taiwanesischen Caotun zusammengetan und auf Basis jahrhundertealter Verarbeitungstechniken eine moderne Bambuslaterne entwickelt. Sie besteht aus vier Bambusteilen, zwei gewebten Elementen und zwei Rohrstücken, die sich zu einer mehrlagigen Konstruktion zusammensetzen lassen. Am oberen Ende der Leuchte ist ein gebogener Griff ausgebildet, an dem Bamboo Lantern getragen oder aufgehängt werden kann. In wenigen Verarbeitungsschritten entsteht aus einem einzigen Bambusrohr ein Produkt, das durch die Einizgartigkeit jedes Halms immer individuell bleibt. tp