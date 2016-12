Schlanker Bogen

Im Bow Chair des in Chicago ansässigen Gestalters Taylor McKenzie-Veal stecken die Charakterzüge einiger prominenter Klassiker. Offensichtlich sind die Anleihen am klassischen Bugholzstuhl, daneben zitieren die gedrehten Stäbe im Rücken typische Merkmale des Windsor-Landhausstuhles. Bestimmt wird das Profil vor allem vom namensgebenden Bogen, der die Rückenlehne bildet und in einem Schwung zu den vorderen Beinen wird. Dieses dramatisch-ästhetische Moment wird von durch die ansonsten minimalistische Formensprache bekräftigt. Zwei Stäbe im Rücken sitzen versetzt zu den schräg gestellten, Hinterbeinen und lassen ihn wie eine präzise Skizze im Raum stehen. Besonders außergewöhnlich für einen Bugholzstuhl sind allerdings seine schlanken Stapeleigenschaften. Mehrere Bow Chairs können eng aufeinander sitzend zusammengestellt werden und eignen sich damit auch für einen Einsatz im Objekt- und Gastrobereich. Eine zweite Version mit Armlehnen und die Wahl zwischen einer hellen und einer dunklen Holzausführung komplettieren die Produktfamilie. tp