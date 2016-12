Tannenjuwelen

Traditionell werden die immergrünen Zweige des Weihnachtsbaums am Heiligabend mit Sternen und Kugeln dekoriert. Eine Gruppe junger Berliner Designerinnen hat sich den Baumschmuck vorgenommen und ihm ein zeitgenössisches Makeover verpasst. Sechs individuelle Entwürfe bilden die Kollektion Edition Noël. Sie zeigen die unterschiedlichen Ansätze der Studios, aber auch Gemeinsamkeiten. Methoden und Techniken aus den Bereichen Illustration, Mode-, Schmuck-, Textil- und Produktdesign manifestieren sich in seidenbespannten Kugeln, Schmuckringen, Keramikelementen oder Faltarbeiten. Alle sechs Objekte bieten mit zurückhaltender Exzentrik eine Alternative zu Glitzerkugel und Lametta-Bergen und zeigen, dass auch an der Tanne weniger mehr sein kann. Die Edition ist auf 300 Sets limitiert, wurde mit viel Liebe zum Detail in Berlin gefertigt und ist in ausgewählten Shops sowie auf ihrer Webseite erhältlich. tp