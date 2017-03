Unbekanntes Lichtobjekt

„Als ich 16 war, träumte ich davon, ein Hoverboard zu besitzen“, sagt Erfinder Simon Morris, der mit der kleinen Leuchte Flyte an die Sehnsüchte seiner Jugend anknüpft. Weil uns wortwörtlich der Sinn für Magnetismus fehlt, erscheinen uns diese Kräfte wie schiere Magie. Wenn die Glühbirne bei Morris’ Licht also nicht mehr in die Fassung geschraubt wird, sondern über einem Brett in der Luft schwebt, sorgt das nicht für weniger Faszination, nur weil es naturwissenschaftlich leicht erklärbar wäre. Eine Reihe von Magneten hebt die Birne über die Platte, und eine Induktionsspule bringt sie ohne Batterie zum Leuchten. Die lädt übrigens wahlweise auch das Mobiltelefon – wenn es statt des Lichtmoduls auf die Holzplatte gelegt wird. Da der Erfinder sein leuchtendes Flugobjekt schon vor Ablauf der Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter ans begeisterte Publikum gebracht hat, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis schwebende Birnen flächendeckend in die Haushalte einziehen. tp