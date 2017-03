Kombinationstalent

Ein Möbel für alle Fälle – so lautete die Idee des norwegischen Designerduos Ane Domaas und Kathrine Høgh für Iben. Statt ihren Entwurf zum überladenen Multifunktionsobjekt zu machen, teilten sie es in zwei identische, in ihrer Größe jedoch skalierte Objekte, die sich miteinander kombinieren lassen. Der kleine Tisch und die verwandte Bank können als Fußstütze und Schuhbank genutzt werden, deren unterste Etage als Schuhablage dient. Im Wohnzimmer wird die Bank zum Coffee Table mit dem Hocker als mobilem Pendant. Fernbedienung und Magazine lagern in der Ablage des Beistellers. Der kleine Hocker dient auch als kleine Steigleiter, wenn hoch liegende Dinge erreicht werden müssen oder auf den Tisch gestellt als höheres Bord – dann zum Beispiel für die Kaffeetasse. Iben ist aus Birkenholz gefertigt und im unteren Bereich des Gestells schwarz lasiert, was die Tischplatte in manchem Interieur so wirken lässt, als würde sie frei schweben. tp