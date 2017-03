Nur heiße Luft

Micaella Pedros, die ihr Studio in London führt, nennt sich selbst eine „soziale und humanitäre Designerin, die inspiriert ist von den Werten demokratischer Gestaltung und der DIY-Kultur“. Konkreter erklärt sich ihr Ansatz in der Praxis. Ihr Projekt Joining Bottles begann mit der Frage: Wohin mit alten Flaschen? Die Designern, die viel Zeit im Freiwilligendienst in Uganda und Guatemala verbracht hat, bemüht sich in ihrer Arbeit um die Nutzung lokaler Ressourcen und Potenziale. Und wenn die Ressource Plastik ist, dann ist eine Antwort die Weiterverwertung. Pedros schneidet die Flaschen in Hohlzylinder, die dann mit Heißluft geschrumpft werden können. Über eine Holzverbindung gestülpt, fixiert der Kunststoff mit dem Erkalten mehrere Teile. Dabei diktieren die Hölzer und Flasche in Form und Nuance das spätere Objekt, das im Kreativprozess und durch die manuelle Fertigung auch immer zu einem Unikat wird. tp