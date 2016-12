Geflochtener Pferdetanz

Der Kuda Lumping ist ein traditioneller javanischer Tanz, der den Ritt einer Gruppe Soldaten zeigt. Die Männer halten bei der Choreographie ein flaches Pferd aus Rattan zwischen den Beinen, das in die Bewegungsabläufe integriert wird. Alvin Tjitrowirjo führt sein Studio auf Java, ist aber in Jakarta von den Traditionen seiner Insel weit entfernt. In seinen Projekten sucht er die Verbindung von indigenem Handwerk, überlieferten Geschichten und moderner Gestaltung. Das Schaukelpferd Lumping wird wie die inspirationsgebenden Marionetten aus Rattan gefertigt, allerdings über ein kleineres und dreidimensionales Gestell geflochten. Mit sanft geschwungenen Linien, Griff-Öhrchen und dem gescheckten Naturkleid wird es zur gekonnten Niedlichkeit fürs Kinderzimmer – und kann wetterfest auch draußen geritten werden. tp



Lumping Rocking Horse ist Teil der Ausstellung Alamak! Exploring Contemporary Asthetics in Asian Art and Design, die noch bis zum 19. Januar 2017 in Berlin zu sehen ist. Mehr auf www.alamakproject.com