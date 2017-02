Assistenten mit Hauptrolle

Bei der handwerklichen Produktion hohler Glasobjekte wird eine Holzform der am Ende des Blasrohres entstehenden Kugel entgegengesetzt. Das Resultat ist – anders als bei der industriellen Herstellung – immer individuell und abhängig von den Fertigkeiten des Glasbläsermeisters. Jedes Objekt wird ein wenig anders als Vorgänger und Nachfolger, auch wenn Form und führende Hand gleich bleiben. Die besonderen ästhetischen Qualitäten handwerklicher Fertigung hat der in Frankfurt arbeitende Gestalter Jonathan Radetz in seiner Serie Moon inszeniert. Dabei macht er das Vorgehen bei der Herstellung und ihren Unikatcharakter sichtbar.



Als Negativform für die Schalen dient eine flache Holzform, in die das noch weiche, geblasene Glas gedrückt wird. Der obere Part mit seinem zentralen Loch, ebenso wie die Schale mit ihrem markanten Luftschlitz würden normalerweise wieder in den Produktionskreislauf eingehen. Das Glas würde eingeschmolzen und die Form bis zum Formverlust weiterverwendet. Doch Radetz sieht die assistierenden Komponenten als gleichwertige Produkte und nimmt sie mit. Holzform und Abschnitt werden Teil einer Produktfamilie, die als Trio den gesamten Produktionsprozess zeigt. Dazu gehört auch die Beschaffenheit des Glases, die anders als bei der gesteuerten maschinellen Fertigung bei der Wandstärke Unregelmäßigkeiten zeigt. Bricht das Licht durch die Fläche, diffundiert es unregelmäßig und erinnert dabei an die Oberfläche des Mondes. tp