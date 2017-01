Hocker aus Kohltöpfen

Kimchi ist aus deutscher Sicht eine Art koreanisches Sauerkraut. Die Koreaner selbst sehen das etwas anders. Das scharfe Einlegen des Kohls, der Fermentationsprozess und die Geduld, die aufgebracht werden muss, bis das Kimchi fertig ist, sind auch von sozialer Bedeutung. Jeder hat sein eigenes Rezept, das fertige Produkt wird mit Nachbarn und Freunden geteilt. Den gesamten Prozess fassen die Koreaner unter Gimjang zusammen. Seungji Mun thematisiert die Tradition seiner Heimat in einem Hocker. Das für die Kimchi-Herstellung genutzte Gefäß wird statt mit Chilli und Kohl mit einem Quaderskelett aus Vierkantrohr bestückt und dann mit Zement ausgegossen. Auch hier braucht es Geduld, bis das fertige Produkt nach der Trocknung aus der Negativform genommen werden kann. Das Projekt A New Shape of Kimchi ist mehr als ein kulturgeschichtliches Augenzwinkern – die Hocker waren zuletzt ein offizielles Möbel des Seoul Kimchi Festivals. tp