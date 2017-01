Schaum-Stoff

Der nächste Verwandte von Glas ist Keramik – und auch wenn der offensichtlichste Einsatzbereich des Materials Teller und Tassen sind, kann Keramik sehr viel mehr. Technische Keramik fliegt als Hitzeschild eines Spaceshuttles in den Weltraum, findet sich an Hochspannungsmasten als Isolation oder in künstlichen Hüften. Das britische Studio Furthermore hat sein Programm im Namen und lotet die Verwendungsmöglichkeiten von Keramik über das Vertraute hinaus aus. Durch die Kombination eines besonders feinen und zähflüssigen Porzellans mit Schaumstoff entwickelte das Studio einen Werkstoff, der sie an Meteoriten erinnert. „Nach dem Brennen blieb etwas Magisches zurück. Die Teile fühlen sich warm an, hart wie Stein – und bizarrerweise fast schwerelos“, beschreiben sie ihre erste Interaktion mit dem mit Keramik imprägnierten und gebrannten Schwamm. Aus den Pionier-Versuchen entstand die erste Kollektion Tektites, eine Tableware-Kollektion mit einfachen Geometrien und in kräftigen Farben. Benannt sind die Objekte nach geschmolzenen Glasobjekten, die durch den Einschlag von Meteoriten entstehen. tp