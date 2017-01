The Colour of Hair

Haarige Möbel

Als Karbonisieren wird die Oberflächenbehandlung von Metallen bezeichnet, bei der eine Rußschicht eingebrannt wird. Das sonst flächig angewandte Bekohlen haben die beiden Absolventen des Royal College of Arts, Fabio Hendry und Martijn Rigters abgewandelt und mit Haar angewendet. Was sonst beim Frisör in die Ecken gefegt und entsorgt wird, betrachten sie als stille Materialressource. Bei einer Temperatur von 250 Grad wird das Haar in die Oberfläche gebrannt. Dazu wird das Metall sanft aufgeheizt und das Haar aufgestreut. Hier verkohlt es sofort und hinterlässt schwarze Spuren als dauerhafter Schatten seiner Existenz. Je nach Länge der Haare variiert das Verfahren. Kurze Haare werden zu einem feinen Puder verarbeitet, das sanfte Nuancenverläufe erzeugt, mittellanges Haar wird aufgestreut und langes Haar mit Haargel vorgepresst, um marmorähnliche Effekte entstehen zu lassen. Das Projekt Colour of Hair stellen die Designer gerade im Bereich Talents auf der Kölner Möbelmesse imm aus. tp



