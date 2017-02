Farbenfroher Glasballon

Die Begründung für die Gestaltung einer Leuchtenserie klingt bei dem aus Oslo stammenden Designer-Duo Ane Domaas und Kathrine Høgh so charmant wie plausibel: „Sie ist das Ergebnis der Freude, neue Dinge zu machen“. Und diese Freude übertragen sie auch über die Funktion auf den Nutzer. Immer zwei modulare Glasformen in verschiedenen Farben ergeben eine Leuchte und durch ihre Kombination und Überlagerung immer neue Variationen. Die innere Glassphäre sitzt in einer halbhohen Schale und kann einfach abgenommen und ausgetauscht werden. Mit ihren Farben und Formen erinnert Una die Designerinnen an Heißluftballons: „Sie sind immer farbenfroh gestaltet und sehen hoch oben so schön aus.“ Diese bunte Verspieltheit vermitteln auch die Leuchten, die eine Doppelfunktion als Stimmungslicht und als unterhaltendes Objekt erfüllen. tp