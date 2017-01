Verträumte Verwaltung

Hersteller: Artemide

Korrosionsschutz und Beschichtungstechnologien. In diesem Bereich ist das westfälische Unternehmen WHW Hillebrand europaweit führend. Entsprechend sachlich präsentiert sich ihr jüngst erneuertes Verwaltungsgebäude am Rande der industriell geprägten Kleinstadt Fröndenberg. Wer den gläsernen Solitär betritt, wird jedoch überrascht: Im Inneren hat das Lichtplanungsteam des italienischen Leuchtenherstellers Artemide für einen Hauch von Poesie gesorgt.



Getreu dem Motto „transparente Architektur ist Lichtarchitektur“ entwickelten die Innenarchitekten für den modernisierten Bau aus den neunziger Jahren ein ganzheitliches Beleuchtungskonzept, das design- und architekturorientierte Leuchten gekonnt in Szene setzt.



Gelungener Auftakt

Bereits im zweistöckigen Foyer werden die Besucher von einer fast schon verträumt wirkenden Installation begrüßt: Im Raum schwebende Pendelleuchten der Serie Mouette verleihen dem architektonisch nüchternen Eingangsbereich eine diffuse Grundbeleuchtung, während eine grafische Lichtskulptur aus Elementen des Systems Kao Kit für starke Kontraste auf der grau abgetönten Wand sorgt. Der gelungene Auftakt eines beeindruckenden Lichtschauspiels, das sich konsequent durch das gesamte Gebäude zieht.



Licht als Statement

Die über vier Stockwerke verteilt liegenden Büros, Lounges und Besprechungsräume bestechen vor allem mit Wohnlichkeit und Individualität. Kaltes Arbeitslicht oder monotone Ausleuchtung sucht man hier vergeblich. So werden einige Arbeitsplätze mit schallschluckenden Akustikleuchten erhellt, andere hingegen mit dekorativen, asymmetrisch angeordneten Deckenleuchten in unterschiedlichen Größen und Grautönen. Im kleinen Boardroom krönt die ebenso futuristisch wie filigran anmutende Leuchte Led Net von Michele de Lucchi den Konferenztisch, im größeren Konferenz- und Schulungssaal dienen die organisch geformten, schimmernden Aluminiumleuchten der Serie Mercury von Ross Lovegrove als Blickfang. Auch in den entspannenden Loungebereichen haben die Lichtplaner nicht auf deutliche Akzente verzichten wollen. Hier sorgt die in Clustern gehängte Pendelleuchte Empatia aus mundgeblasenem Glas für eine verspielte Atmosphäre.

Leuchten im Detail

Perfekt austariert

Unterstützt werden die Designleuchten in allen Bereichen von geschickt gesetzten Spots und Downlights, die für eine perfekt austarierte Grundbeleuchtung sorgen. Ebenso diskrete Helfer sind die minimalistischen und energieeffizienten Schreibtischleuchten der Serie Demetra von Naoto Fukusawa, die einheitlich an allen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen. Spätestens wenn sich das Gebäude bei Einbruch der Dunkelheit in eine transparente Lichtskulptur verwandelt, kann man das harmonisch geplante Ergebnis im Ganzen betrachten: eine angenehme Mischung aus Design, Wohnlichkeit, Poesie und konzentrierter Zurückhaltung, die dem unscheinbaren Verwaltungsgebäude zu ganz neuem Charme verhilft.