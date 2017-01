Autopilot #45: Der Teufel fährt Lambo

Autos sind immer Botschaften an die Welt – vor allem, wenn sie von Politikern gesteuert werden. Was teilen uns die Wagen von Trump, Obama und anderen Regierungschefs mit? Eine politische Ikonografie des Staatslenkers.



Eigentlich ist es ganz einfach. Politiker fahren meistens privat irgendetwas normales, und wenn sie Regierungschef werden, fahren sie einen großen schwarzen Mercedes. Ob Putin oder der Regierungschef von Sambia, alle haben eine gepanzerte S-Klasse in der Garage des Regierungssitzes, der US-Präsident fährt sein Cadillac-Biest, der französische Staatspräsident irgendeinen Renault, Citroën oder Peugeot, den außer ihm kein anderer Staatschef fahren will.



So war es immer. Interessanter wird es, wenn man schaut, was die Staatslenker privat fahren – und welche Rückschlüsse das auf ihre Politik und ihren Geisteszustand zulässt. Auch das Privatauto ist ja eine Botschaft an die Umwelt: Obama fuhr lange einen Chrysler 300 im Retro-Muscle-Car-Design, der an die glorreichen Zeiten der Detroiter Autoindustrie erinnern sollte. Und dass er diesen etwas präpotent, wie auf anabolen Stereoiden durch die Gegend röhrenden Wagen fuhr, war eine lupenreine Make-Amerika-Great-Again-Message des damaligen Gouverneurs von Illinois an die Stahlarbeiter seines Bundestaates. Später, als er sich als umweltbewusster Präsidentschaftskandidat präsentierte, bestellte er einen Ford Escape mit Hybridantrieb – vorbildlich, aber trotzdem: ein Präsident im Escape… Ford Escape Hybrid 1

Der designierte US-Präsident ist, wie wir wissen, in allem ganz anders. Während Obama ausschließlich amerikanisch fuhr und so Amerikas Autoindustrie half, great zu bleiben, erfreute sich Trump hemmungslos an europäischen Limousinen und Sportwagen, gerade erst wurde ein blauer Lamborghini Diablo aus seinem Besitz versteigert. Neben Trumps Diablo wurde soeben auch Jackie Kennedy Onassis’ BMW 3.0 auktioniert, und der stilistische Unterschied zwischen den Autos markiert recht präzise auch den zwischen den Kennedys und den Trumps.



Präsidentenautos faszinieren die Leute und die Sammler. Franklin Roosevelts Cadillac-Cabrio wurde vor kurzem für 270.000 Dollar versteigert und der alte Peugeot, mit dem der iranische Exregierungschef Mahmud Ahmadinedschad herumfuhr, wechselte allen Ernstes für 1,5 Millionen Pfund den Besitzer. Aber auch Kardinal Ratzingers Golf ging ja für über 200.000 Euro weg, während Jean-Marie Le Pens gepanzerter Peugeot 605 nur 20.050 Euro brachte.



Unter den Botschaften, die Staatschefs mit Autos aussenden, gibt es im Prinzip drei. Erstens: Wir sind ein professioneller Staat, der seinen Chefs nur das Allerbeste gönnt. Zweitens: Wir sind ein moderner Ökosozialstaat, der keine rollenden Statussymbole mehr braucht. Drittens: Wir glauben, dass ein Staat nur überlebensfähig ist, wenn er seinen Bürgern als schön und begehrenswert erscheint, deswegen muss auch die Staatskarosse ästhetisch sein und der Privatfuhrpark unserer Oberhäupter so, dass man ihnen gern seine Steuergelder überantwortet.



Zur ersten Kategorie gehören alle AudiMercedesBMW-Präsidenten und Kanzler, wobei Staatspleiten nicht vor großen Autos schützen. Die unterm EU-Rettungsschirm kauernden Griechen haben nicht nur sehr dicke S-Klassen, sondern sogar einen gestretchten Rolls-Royce in Athen parken.



Die zweite Kategorie, die der Anti-Automobilisten und Bescheidenheitsapostel, hat großen Zulauf, obwohl keiner so weit geht wie Papst Franziskus, der unter den entgeisterten Blicken der Schweizergarde einen 28 Jahre alten Renault 4 entgegennahm, das gleiche Auto, das er vor seiner Verpapstung in Argentinien fuhr, und ansonsten einen fünf Jahre alten Ford Focus zum Papamobil erkoren hat.



Doch, einer ist genauso: Uruguays Präsident José Mujica fährt hartnäckig in seinem alten Käfer zum Regieren, Hugo Chávez nahm hin und wieder seinen IKCO Samand, ein iranisches Auto, und Italiens abgetretener Ministerpräsident Matteo Renzi fuhr bei seinem Amtsantritt in einem kleinen Alfa vor und verkaufte danach all die schönen Maserati Quattroportes, die Silvio Berlusconi angeschafft hatte sowie den Jaguar des Justizministers. Ökologisch korrekt wirken wollten der ehemalige spanische Ministerpräsident Zapatero, der den Fuhrpark auf Toyota Prius umzustellen plante und die dänische Königin, die sich im Lexus LS600 Hybrid herumfahren lässt. Kronprinz Frederik steuert einen Tesla und der Prince of Wales hat seinen Aston Martin auf Biotreibstoff umgestellt, der aus Weißweinüberschüssen hergestellt wird – die Redewendung, dass der Wagen säuft, bekommt einen ganz neuen Sinn.



Dass ein Staat nicht nur eine gute Autobahnbeleuchtung, sondern auch Repräsentanten in begehrenswerten Autos braucht, wusste keiner so gut wie der belgische König Baudouin, der in den siebziger Jahren einen gepanzerten De Tomaso Deauville orderte – zusätzlich zu seinem Aston Martin DB2. Auch zur dritten Kategorie, den Hedonisten, gehört der König von Tonga, der sich im Humber Pullman herumfahren lässt. Der Sieg in der Kategorie Stil geht aber nach Chile, wo die Präsidentin Michelle Bachelet neben ihrem öden koreanischen Dienstwagen auch ein Ford Galaxie-Cabriolet von 1966 in der Garage hat, ein Geschenk von Königin Elizabeth. Wobei es ihr Geheimnis bleibt, warum sie keinen Jaguar oder Rolls-Royce, sondern einen amerikanischen Straßenkreuzer verschenkte.



Bildergalerie ansehen…



Niklas Maak ist Redakteur bei der F.A.Z.