Best of: Kerzenleuchter

Nicht nur am Weihnachtsbaum brennen die Lichter. Im Judentum wird um diese Zeit das Lichterfest Chanukka gefeiert und auch fern ab der Weltreligionen lädt die dunkle Jahreszeit offenbar dazu ein, das elektrische Licht zu dimmen und behaglichem Kerzenschein Platz zu machen.



Auch wenn die Erfindung der Kerze vermutlich mehr als 5.000 Jahre zurückliegt, befruchten Kerzenhalter bis heute die Kreativität der Designer. Von den Materialien her abwechslungsreich wie eine Weihnachtsbaumdekoration, reicht das Spektrum unseres Best of vom schweren Silberleuchter über ein marmornes Lichtlein bis hin zum Alugussständer. Auch ein siebenarmiger Menora-Leuchter ist dabei, hergestellt mit moderner Lasercut-Technologie.



Viel Spaß beim hell Erleuchten, frohe Weihnachten und happy Chanukka!



