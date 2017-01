Mit Trump ins Weiße Haus

Alle US-Präsidenten außer George Washington haben im Weißen Haus gewohnt – und zum Teil für gravierende Veränderungen bei der Innenausstattung gesorgt. Wer von ihnen hat der Machtzentrale den größten Stempel aufgedrückt? Und was erwartet den altehrwürdigen Kasten nach der Amtsübernahme von Donald Trump?



Wenn in den USA ein Präsident sein Amt antritt, weht nicht nur ein neuer politischer Wind durch die Hausnummer 1600 der Pennsylvania Avenue in Washington. Das Weiße Haus ist kein starres Gefüge, wo alles an seinem fest zugeschriebenen Platz verharren muss – im Gegenteil: Sobald ein frisch gewähltes Staatsoberhaupt einzieht, beginnt das große Umrücken. Möbel, Kunstwerke, Teppiche, Vorhänge und Tapeten werden ausgetauscht. Auch die Grünanlagen und die Haustechnik bleiben von den Änderungswünschen nicht verschont. Und so spiegeln die 132 Räume nicht nur die Geschichte des Landes, sondern ebenso den persönlichen Geschmack des jeweiligen Dienstherren und seiner Gattin.



Ständige Erweiterung

George Washington beauftragte für den Bau des Weißen Hauses den irischen Architekten James Hoban. Die Fertigstellung im Jahr 1800 erlebte er allerdings nicht mehr. Erst sein Nachfolger John Adams bezog den Bau, der gerade einmal sechs Zimmer fasste und auch noch nicht weiß war. Die namensgebende Farbe erhielt erst 1819 der deutlich größere Neubau, der an selbiger Stelle errichtet wurde, nachdem der erste Dienstsitz im Britisch-Amerikanischen Krieg 1814 ausbrannte.



In den offiziellen Sprachgebrauch ist der Name „White House“ übrigens erst 1901 durch Theodore Roosevelt gelangt, der einen zusätzlichen Westflügel für die Arbeitsräume anlegen ließ. Sein Nachfolger William Taft errichtete 1909 im Inneren dieses Trakts das Oval Office, das jedoch über keine Fenster, sondern lediglich ein großes Oberlicht verfügte. Erst nachdem der Westflügel 1933 bei einem Brand zerstört wurde, ist das Oval Office auf Wunsch von Präsident Franklin D. Roosevelt an die südwestliche Ecke des wieder aufgebauten Gebäudeflügels verlagert worden – mit unverstelltem Ausblick auf den Rosengarten.

Privates Speisezimmer des Präsidenten, 1962 (nach der Kennedy-Renovierung) 1 Versunkene Badewanne

Die bislang umfangreichste Veränderung nahm ihren Anlauf im Jahr 1947. Harry Truman ließ den Yellow Oval Room auf der ersten Etage ins Freie hinaus erweitern. Der von den Säulen der Südfassade umringte, halbkreisförmige Balkon sollte der Präsidentenfamilie zur Entspannung dienen und einen Ort für informelle Empfänge bieten. Nach der Fertigstellung wurden weitere Untersuchungen an der Statik des Hauses vorgenommen, die gravierende Mängel aufdeckten. Selbst für Laien war längst offensichtlich, in welch desolatem Zustand sich das Haus befand: Eine Ecke des East Rooms war um 45 Zentimeter abgesackt. Die Böden hatten sich derart verzogen, dass die Dielen lautstark knirschten. Die Badewanne des Präsidenten sank in den Boden. Und als das Piano von Trumans Tochter Margaret schließlich mit einem Bein durch den Boden im ersten Stockwerk ins darunter liegende Esszimmer brach, musste etwas passieren.



Vollständig entkernt

Das Weiße Haus wurde einer umfangreichen Sanierung unterzogen, die dem Architekten Lorenzo Winslow unterstand und 1952 nach fünfjähriger Bauzeit abgeschlossen wurde. Die Amtsgeschäfte wurden in der Zwischenzeit ins 1824 erbaute Blair House auf der gegenüberliegenden Seite der Pennsylvania Avenue verlegt, das offizielle Gästehaus des US-Präsidenten. Während des Umbaus blieben nur die Außenmauern stehen. Das Innere ist vollständig entkernt und durch eine Konstruktion aus Stahlbeton ersetzt worden. Eine wichtige Neuerung betraf den Einbau eigener Bäder für die Gästezimmer sowie für das Hauspersonal. Ebenso mündet das große Treppenhaus nun direkt in die Eingangshalle und nicht in mehr in die Querhalle.



Zurück zum Glanz

Der überwiegende Teil der Innenausstattung ist erhalten geblieben, allen voran die historischen Kaminverkleidungen. Doch vieles ging auch verloren. Jacqueline Kennedy mokierte sich über den spröden Charme der Räume und nahm mit dem französischen Interieurdesigner Stéphane Boudin eine Renovierung in Angriff, um „aus einer Rumpelkammer die beste Kunstsammlung Amerikas“ zu machen. Möbel, Kunstwerke und Objekte, die einst dem Haus oder früheren Präsidenten gehörten, wurden zurückgekauft oder von wohlhabenden Gönnern gespendet. Den einzelnen Räumen sind unterschiedliche Stile zugewiesen worden: Federal Style für den Green Room, französisches Empire für Blue Room, amerikanisches Empire für den Red Room, Louis XVI für den Yellow Oval Room und Viktorianischer Stil für den Treaty Room. Die Geschichte des Hauses sollte damit lesbar werden: als räumliche Abfolge unterschiedlicher Einrichtungsepochen, durch welche die Gäste des Hauses flanieren können.



Das Domizil als Museum

Als die First Lady am Valentinstag 1962 ein Kamerateam durch die umgebauten Räume führte, verfolgten 80 Millionen Zuschauer die räumliche Verwandlung des berühmtesten Wohnhauses des Landes. Auf Jackie Kennedys Bemühen ist das Weiße Haus 1961 vom Kongress zu einem Museum ernannt worden, wodurch Einrichtungsgegenstände und Kunstwerke fortan vor dem Verkauf bewahrt werden. Alles, was im Präsidentendomizil keine Verwendung findet, wird im nahe gelegenen Smithsonian Institute archiviert oder ausgestellt – stets mit der Option, es wieder zurück ins Weiße Haus zu bringen. Doch trotz des musealen Status hat der Präsidentensitz auch weiterhin sein Gesicht verändert.



Bowlingbahn im Keller

In den frühen Siebzigerjahren ließ First Lady Pat Nixon den Red Room, Blue Room und Green Room neu einrichten, wobei aufplüschen wohl eher die treffendere Beschreibung wäre. Nach Plänen des Interieurdesigners Clement Conger wurden überladene Vorhänge installiert. Bilder mussten auf Simsen präsentierten Marmorbüsten weichen. Wo es ging, wurde Platz geschaffen, um einige der 600 Kunstwerke und Antiquitäten zu präsentieren, die Conger im Auftrag von Richard Nixon erworben hatte – als bislang größte Anschaffung in der Geschichte des Hauses. Nixon ließ zudem das von Franklin D. Roosevelt angelegte Schwimmbad im Westflügel in den bis heute genutzten Saal für Pressekonferenzen umbauen, bei dem die Journalisten auf einem eingezogenen Boden oberhalb des Beckens Platz nehmen. In den Kellergewölben zeigte sich der spätere Skandal-Präsident betont volksnah: Er baute eine Bowlingbahn ein und ließ sich gerne beim Spielen fotografieren.

Richard Nixon im Bowling-Keller des Weißen Hauses, 1971 1 Politisierte Sonnenkraft

Auch die Haustechnik unterliegt den Wünschen der Präsidenten. Nur wenige Wochen, nachdem Ronald Reagan 1981 die Amtsgeschäfte übernommen hatte, ließ er die von seinem Vorgänger Jimmy Carter installierten Solarzellen auf dem Dach wieder entfernen. Soviel Öko-Appeal war dem Ex-Hollywood-Star einfach zu viel. Eine Rückkehr zur Sonne vollzog ein anderer Republikaner: 2003 installierte George W. Bush Photovoltaik-Paneele auf dem Dach eines Service-Gebäudes, ohne diese Baumaßnahme allerdings offiziell zu kommunizieren. In die Öffentlichkeit ist sie dennoch gedrungen – dank der Indiskretion eines Zulieferers. Ein öffentliches Bekenntnis zur Sonnenenergie gab erst Barack Obama, als er 2013 das Dach des Weißen Hauses wieder mit Solarzellen bestücken ließ. Auch in den Außenanlagen hat der scheidende Präsident Eingriffe vorgenommen: Er ließ ein Basketballfeld anlegen, während seine Frau Michelle ein Gemüsebeet anpflanzte.



Sonnenkönig, Elton John und Disneyland

An dieser Stelle tut sich natürlich eine brennende Frage auf: Wie wird wohl Donald Trump mit seinem künftigen Dienstsitz umgehen? Für Aufsehen hat der Milliardär schließlich nicht nur mit seinen Immobilien, sondern ebenso mit seinem Wohnstil gesorgt. Das berühmte Penthouse in der 66. Etage des New Yorker Trump Towers, das in den letzten Wochen immer wieder als Kulisse seiner politischen Auftritte diente, ist eine pompöse Stilorgie aus den Achtzigerjahren. Interieurdesigner Angelo Donghia hat seinerzeit tief in die Gold- und Marmorkiste gegriffen und eine wilde Mischung aus Sonnenkönig, Elton John und Disneyland ersonnen.



Viel zu kleine Räume

Werden die sorgsam von Jackie Kennedy rekonstruierten Epochenräume womöglich auch ein güldenes Up-Grade erhalten? Oder wird Trump das Weiße Haus gar multiplizieren und als Wolkenkratzer in die Höhe stapeln, wie es der spanische Foto-Künstler Victor Enrich mit seinen 3D-Animationen in Aussicht stellt? Noch wird spekuliert, ob der neue Präsident überhaupt in seinem Amtssitz nächtigen wird – und nicht im wenige hundert Meter entfernten Trump International Hotel.



Ehefrau Melania und Sohn Barron werden anfangs ohnehin in New York bleiben: Solange bis der Zehnjährige das Schuljahr abgeschlossen hat. Ob sie danach in der Hauptstadt wohnen werden, bleibt fraglich. Angeblich soll sich Sohnemann über die viel zu kleinen Räume im Weißen Haus mokiert haben. Wird sein Vater ihm den Umzug mit einem spektakulären Umbau schmackhaft machen wollen? Oder logiert der mächtigste Mann der Welt womöglich ganz allein im Weißen Haus? So oder so: Es ist unwahrscheinlich, dass Donald Trump die Gelegenheit ausschlagen wird, an seinem Amtssitz Spuren zu hinterlassen – ganz gleich wie diese aussehen werden.